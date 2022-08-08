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Турция отказалась поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган заявил об отказе поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО. По словам главы государства, это не будет сделано, пока скандинавские страны не выполнят свои обязательства. Он призвал не ждать от Анкары уступок в этом вопросе, пишет ТАСС.

До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждёт от нас уступок в этом вопросе, — рассказал Эрдоган.

Он указал на то, что мадридский меморандум был всего лишь приглашением в Альянс, а само вступление не является «простым делом».

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что самый страшный кошмар НАТО — это реальной раскол в Альянсе. Политик пояснил, что Турция является крайне ценным союзником для членов Альянса. По словам парламентария, Анкара «держит ключи от Ближнего и Среднего Востока», а это не даёт возможности западным странам идти на конфронтацию с Турцией. Он добавил, что на Западе прекрасно понимают, что любые действия против турецкого руководства могут иметь негативные последствия для самого Альянса.