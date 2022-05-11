Турция не откажется от торговли с Россией Политолог Исмаил рассказал, почему Турция не откажется от торговли с Россией

Фото pixabay.com

Политолог Тогрул Исмаил заявил, что Турция не откажется от торговли с Россией и не введёт против РФ экономические санкции. Он отметил, что Анкара получает от Москвы газ и нефть, а от этого невозможно отказаться. Эксперт подчеркнул, что даже обязательства перед НАТО и спецоперация на Украине не помешают торговым отношениям двух стран, пишет «Радиоточка НСН».

Обязательства перед НАТО никогда не мешали Турции сотрудничать с Россией. Например, мы получаем от России газ и нефть. Как от этого можно отказаться? — поделился Исмаил.

Он добавил, что также существует соглашение, по которому в настоящее время осуществляется строительство атомной электростанции в Турции.

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер ранее раскритиковал введение запрета на поставки нефти из России. Он отметил, что в случае отказа от российских энергоресурсов возникнет дефицит, который в конечном итоге будет восполнен за счёт российских источников.

Политик добавил, что Германия не единственная страна в мире, которая имеет спрос на углеводороды. Он указал на то, что речь не идёт о домохозяйствах и о том, что в домах станет не так тепло, а о том, что будет остановлено производство. Он подчеркнул, что в этой ситуации неизбежно будут потеряны рабочие места.