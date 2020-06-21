Турция направила дополнительных бойцов на север Ирака

Турция начала воздушную операцию «Коготь орла» на севере Ирака 15 июня. Решение о новой кампании было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецких ВС. В результате авиаударов было уничтожено более 80 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара относит к числу террористических организаций.
Наземная часть операции получила название «Коготь тигра» и началась 17 июня. Как писал NEWS.ru, турецких военных в атаках на позиции РПК поддержала иранская артиллерия, хотя ранее были подозрения, что иранское руководство поддерживает негласные контакты с курдскими боевиками и даже укрывает их на своей территории.