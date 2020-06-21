Турция направила дополнительных бойцов на север Ирака

https://static.news.ru/photo/d6dd8902-b3c0-11ea-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/twitter.com

Министерство обороны Турции сообщило, что дополнительные силы спецназа направлены на север Ирака. Там проходит операция «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.

Об этом ведомство сообщило в своём Twitter.

Тяжело быть спецназом <...> В сердце родина и любовь к народу, на спине груз в 40 килограммов, — говорится в сообщении.

Также в соцветии опубликовано видео о подготовке солдат. Число военных, направившихся в Ирак, не разглашается.

Турция начала воздушную операцию «Коготь орла» на севере Ирака 15 июня. Решение о новой кампании было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецких ВС. В результате авиаударов было уничтожено более 80 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара относит к числу террористических организаций.

Наземная часть операции получила название «Коготь тигра» и началась 17 июня. Как писал NEWS.ru, турецких военных в атаках на позиции РПК поддержала иранская артиллерия, хотя ранее были подозрения, что иранское руководство поддерживает негласные контакты с курдскими боевиками и даже укрывает их на своей территории.