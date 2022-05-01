МИД Турции: президент Бразилии может поучаствовать в переговорах по Украине Глава МИД Турции: президент Бразилии может принять участие в переговорах по Украине

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Турция изучит возможность организации совместного визита лидеров ряда стран в Москву для урегулирования ситуации на Украине, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, которые приводит газета Sabah, президент Бразилии Жаир Болсонару готов совместно с лидерами ряда стран посетить Москву, чтобы помочь разрешить ситуацию на Украине.

Президент Бразилии сказал, что если президенту Эрдогану это будет выгодно, он (Болсонару- News.ru) может организовать совместный с лидерами ряда стран визит в Москву. Мы сказали, что хотели бы внести свой вклад в эти усилия. Мы проработаем этот вопрос и дадим ответ, — сказал он.

Чавушоглу добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает прилагать усилия по организации встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее Чавушоглу заявил, что Россия и Украина выработали проект совместной декларации. Он подчеркнул, что между лидерами двух стран работают «закулисные связи».