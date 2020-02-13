https://static.news.ru/photo/dd05709e-4ece-11ea-ab08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что США «бросили» Киев в 2014 году. Своё заявление он сделал в американском Портленде.

По словам Турчинова, Будапештский меморандум, подписанный Белым домом, как выяснилось, ничего не стоит. В тот год США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, и заверяли в «любви и уважении», сообщает портал Glavcom.ua.

Турчинов отметил, что в нужный момент Украина «не получила ни одного патрона». Поддержка от США, по его словам, началась, только когда президентом стал Дональд Трамп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин всегда относился и продолжает относиться к украинскому народу с огромным уважением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты исследования, согласно которым россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу. По его словам, на протяжении нескольких лет на Украине русофобию возвели «буквально в ранг государственной политики», что не могло не отразиться на настроениях граждан.