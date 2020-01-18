Власти Туниса заявили о решении не посылать делегацию в Берлин на международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии.
Заявление Министерства иностранных дел североафриканского государства
В связи с поздним приглашением и неучастием Туниса в подготовительном процессе к конференции, который начался месяц назад, Тунис не сможет участвовать в этой конференции, — гласит текст послания.
Внешнеполитическое ведомство также в очередной раз напомнило об отказе Туниса вмешиваться во внутренние дела соседней Ливии и о поддержке диалога между конфликтующими сторонами.
19 января в Берлине пройдёт международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. На неё приглашены представители России, США, Турции, Египта и других стран. Российскую делегацию возглавит президент страны Владимир Путин. В мероприятии примут участие представители противоборствующих сил — маршал Ливийской народной армии Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Фаиз Сарадж. При этом, как передавал NEWS.ru, германская сторона намерена привлечь их к переговорам только после того, как остальные участники саммита одобрят итоговый документ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен