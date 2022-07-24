Трасс использует русофобию для своего избрания премьер-министром

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Keystone Press Agency / Global Look Press

В борьбе за кресло премьер-министра действующий глава британского МИД Лиз Трасс планирует чаще прибегать к теме сдерживания России, пишет газета The Telegraph со ссылкой на неназванных близких сторонников Трасс. По словам источника, бывший министр финансов Риши Сунак, по мнению Трасс, слишком мягок в отношении союза России и Китая, а также к украинской теме. Собеседник издания подчеркнул, что Трасс может вернуть Великобритании лидирующую роль на мировой арене.

У Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая, что ставит её в ряд партийных ястребов, в то время как Риши больше находится на стороне «голубей», — сказано в публикации.

Источник газеты добавил, что в вопросе введения банковских санкций против Москвы Сунак колебался и вёл себя осторожно.

Пользователи Twitter в Великобритании ранее высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который принял участие в тренировке украинских военных на базе вооружённых сил Украины (ВСУ). Многие стали шутить из-за неуклюжести бывшего премьер-министра, который на опубликованном видео бросает учебную гранату. Комментаторы высказали своё мнение под постом британской газеты Daily Mail. Некоторые сравнили политика с «клоуном, который отчаянно пытается привлечь к себе внимание».