Фото: Фото: Rosatom/Facebook.com

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты «многое узнали» в связи с происшествием, которое привело ко взрыву ракеты в России. Происшествие случилось при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в Архангельской области.

У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского «Скайфолла» заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо! — написал Трамп в Twitter,

Ранее News.ru сообщал, что специалисты Росатома, погибшие при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, представлены к государственным наградам. Об этом на траурном митинге заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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