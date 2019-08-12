https://static.news.ru/photo/9ac3cc5c-bd4d-11e9-9990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Rosatom/Facebook.com

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты «многое узнали» в связи с происшествием, которое привело ко взрыву ракеты в России. Происшествие случилось при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в Архангельской области.

У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского «Скайфолла» заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо! — написал Трамп в Twitter,

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты Росатома, погибшие при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, представлены к государственным наградам. Об этом на траурном митинге заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.