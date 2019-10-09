https://static.news.ru/photo/333cb48e-ead6-11e9-98f2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп второй раз за последние три дня пригрозил Анкаре уничтожением её экономики. По словам американского лидера, он примет радикальные меры в данном направлении, если армия Турции станет убивать курдов в Сирии.

При этом Трамп подчеркнул, что знает об исторически сложных отношениях между Турцией и курдами, и выразил надежду «на рациональность Анкары», сообщает ТАСС .

США разрушат экономику Турции, если она начнёт уничтожать курдов на северо-востоке Сирии, — цитирует агентство президента США.

Ранее News.ru сообщал, что 7 октября Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение. Он отметил, что уже делал такое раньше. Американский президент пообещал «полностью уничтожить и стереть с лица Земли» турецкую экономику.