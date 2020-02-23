https://static.news.ru/photo/b8487d2a-5651-11ea-a1e9-fa163e074e61_660.jpg Адам Шифф Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утечку информации о якобы имеющих место попытках Москвы оказать содействие предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса мог организовать председатель специального комитета по разведке палаты представителей Конгресса Адам Шифф. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Необходимо провести расследование в отношении Адама Шиффа в связи с утечкой этой развединформации, — цитирует ТАСС Трампа.

Сам глава Белого дома считает, что слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Сандерса распространяются, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке.

Как сообщал NEWS.ru ранее, анонимные источники издания Washington Post заявили, что Россия поддерживает сенатора-демократа Берни Сандерса, который собирается участвовать в выборах президента США.