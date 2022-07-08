Том Тугендхат заявил, что будет бороться за пост премьера Великобритании Парламентарий Тугендхат заявил, что будет бороться за пост премьер-министра Британии

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат заявил, что будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом он лично написал в колонке для газеты Telegraph.

Я уже служил — сначала в армии, а теперь в парламенте. Теперь я надеюсь снова ответить на призыв в качестве премьер-министра. Пришло время начать с чистого листа. Пришло время для обновления, — написал 49-летний политик.

Тугендхат — сын судьи Высокого суда сэра Майкла Тугендхата и его жены-француженки Бландин де Луан. В качестве военного он участвовал в иракской и афганской кампаниях. Дослужился до звания подполковника.

Тугендхат имеет двойное гражданство — Великобритании и Франции.

Седьмого июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.