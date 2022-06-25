«Точка невозврата»: Британия объявит войну России, если казнят наёмников Express: Лондон объявит войну Москве, если состоится казнь наёмников в ДНР

Фото: Sergei Stepanov / Xinhua / Global Look Press

Журналист британской газеты Express Пол Болдуин написал в своей статье, что Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда ДНР. Автор материала написал, что в разговоре с матерью британец Эйден Аслин признался, что правительство Британии не ведёт переговоров с ДНР, поэтому, по его мнению, его казнят в ближайшее время. В статье отмечается, что в этом случае наступит «точка невозврата» в этом конфликте.

Премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти ва-банк, если казнь состоится, и этот конфликт примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата, — сказано в публикации.

Он добавил, что у британского руководства не останется иного выбора, кроме как «поднять ставки» и начать поставлять Украине ещё больше оружия, включая ударные самолёты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Евросоюз и НАТО создают коалицию для войны с Россией. Брюссель не заинтересован в выполнении договорённостей с Москвой по созданию общих пространств, «это в прошлом», отметил Лавров. Он пообещал следить за реальными действиями, предпринимаемыми ЕС, и за тем, как страны-кандидаты подчиняются требованиями организации.