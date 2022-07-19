«Тикаем, пацаны!» Кадыров назвал новый клич бегущих с поля боя бойцов ВСУ

Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram написал о последних достижениях ВС РФ. Он отметил, что у бойцов ВСУ, которые всё чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич» — «Тикаем, пацаны!». Украинские военные, по словам Кадырова, сбегают в такой спешке, что оставляют многочисленные трофеи в виде оружия и боеприпасов, а также свои хорошо укреплённые позиции.

«Тикаем, пацаны!» — такой клич стал широко распространяться среди представителей бандеровцев, нациков и шайтанов, которые пытаются противостоять российским военнослужащим на территории Донбасса, — написал глава Чечни.

Он пообещал всем националистам, которые издевались над жителями Донбасса и были «замешаны в кровавых преступлениях в ДНР и ЛНР», скорой расплаты.

Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Подразделения Росгвардии из Чечни активно принимают участие в боевых действиях на линии фронта, заявил в беседе с NEWS.ru советник главы ДНР Ян Гагин. Также он отверг мнение о чеченских военных как о «тикток-войсках» и «селфи-воинах». Гагин отметил их роль в штурме Мариуполя и добавил, что украинские военные боятся чеченцев.