«Боятся и сдаются»: советник Пушилина о страхе ВСУ перед чеченцами

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Подразделения Росгвардии из Чечни активно принимают участие в боевых действиях на линии фронта, заявил в беседе с NEWS.ru советник главы ДНР Ян Гагин. Также он отверг мнение о чеченских военных как о «тикток-войсках» и «селфи-воинах». Гагин отметил их роль в штурме Мариуполя и добавил, что украинские военные боятся чеченцев.

Я могу сказать, что военнослужащие из Чечни молодцы. Они присутствуют почти по всей линии фронта, активно участвуют в штурмах, участвовали в том числе в штурме Мариуполя. Смелые ребята. Где-то противник просто боится их и сдается в плен, почему-то присутствует такой страх (у военнослужащих ВСУ перед чеченскими батальонами. — NEWS.ru). Может быть, как раз потому, что их часто показывают по телевизору. Это сыграло роль, противник их опасается, — сказал он.

Кроме того, он отметил работу чеченских медиков.

Я наблюдал, как работали чеченские медики: они оказывали помощь и своим бойцам, и гражданскому населению, подготовлены очень хорошо. Огромные молодцы, — добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный стал местом единения тысяч патриотов. Республика принимает добровольцев со всей России. Добровольцы проходят в республике курсы огневой и тактической подготовки, чтобы затем отправиться в Донбасс защищать интересы России.