Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный стал местом единения тысяч патриотов. Республика принимает добровольцев со всей России, отметил он в Telegram.
Чеченский лидер подчеркнул, что добровольцы проходят курсы огневой и тактической подготовки, чтобы затем отправиться в Донбасс защищать интересы России.
Грозный стал местом единения тысяч патриотов России, у которых одна общая цель — защита мирного населения Донбасса и отстаивание интересов России, — сказал глава Чечни.
Защита Отечества для этих людей оказалась превыше всего, считает Кадыров. Они покидают дом, оставляя там семьи и родственников.
Они приехали в Чеченскую Республику, чтобы объединиться и выступить единой мощной силой против бандитов, которые на протяжении восьми лет терроризируют население ДНР и ЛНР. Это очень достойный поступок и пример для подражания, — отметил он.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Кремле поддерживают инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко сформировать в регионе батальон добровольцев. Глава Приморья предполагает, что они могут принять участие в специальной военной операции на Украине.