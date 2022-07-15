Кадыров заявил, что в Чечню едут добровольцы со всей России Кадыров назвал Грозный местом единения тысяч патриотов

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный стал местом единения тысяч патриотов. Республика принимает добровольцев со всей России, отметил он в Telegram.

Чеченский лидер подчеркнул, что добровольцы проходят курсы огневой и тактической подготовки, чтобы затем отправиться в Донбасс защищать интересы России.

Грозный стал местом единения тысяч патриотов России, у которых одна общая цель — защита мирного населения Донбасса и отстаивание интересов России, — сказал глава Чечни.

Защита Отечества для этих людей оказалась превыше всего, считает Кадыров. Они покидают дом, оставляя там семьи и родственников.

Они приехали в Чеченскую Республику, чтобы объединиться и выступить единой мощной силой против бандитов, которые на протяжении восьми лет терроризируют население ДНР и ЛНР. Это очень достойный поступок и пример для подражания, — отметил он.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Кремле поддерживают инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко сформировать в регионе батальон добровольцев. Глава Приморья предполагает, что они могут принять участие в специальной военной операции на Украине.