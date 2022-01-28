The Telegraph: Путин может совершить роковую ошибку из-за Украины

Президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину, написал в британской газете The Telegraph журналист Кон Кафлин. По его мнению, вторжение может обернуться катастрофой, «подобной войне Советского Союза в Афганистане».

В публикации Кафлин приводит мнение экс-руководителя секретной службы разведки (Ми-6, Mi6) Алекса Янгера, который утверждает, что президент РФ играет с Западом «в покер с повышенными ставками» и при неверном розыгрыше карт может совершить роковую ошибку.

Журналист считает, что если Запад найдёт в себе решимость, а Москва продолжит выдвигать невыполнимые требования, то Россия загонит себя в угол. Кафлин полагает, что в этом случае у Кремля не останется иного выхода, кроме как начать наступление на Украину.

Ранее в НАТО выразили уверенность, что Россия не планирует вторжения на Украину, поскольку для этого требуются большие силы, чем Москва сосредоточила на границе.

Также поступала информация о том, что у Киева имеются расчёты относительно того, что России для контроля украинской территории требуется не менее 1,5 млн военных. При этом в случае агрессии на Украине за оружие готовы взяться не менее 5 млн граждан в первую же неделю после нападения.

Издание Bild было одним из первых, сообщивших о якобы готовящемся вторжении на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля. Власти России неоднократно опровергали подобную информацию.