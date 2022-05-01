The Telegraph: мир разделится на два враждующих блока в ближайшем будущем

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Текущее противостояние Москвы и Вашингтона может расколоть мир на два враждующих лагеря, об этом написал обозреватель британской газеты The Telegraph Лиам Халлиган. По его словам, в скором времени вернётся концепция сфер влияния и закончится процесс глобализации. Халлиган считает, что уже сформировались два новых противоборствующих альянса — с одной стороны США, Евросоюз и Великобритания, а с другой — Россия и те страны, которые оказывают ей политическую и экономическую поддержку: Китай, Индия и Индонезия.

Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей, — отмечает Халлиган.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис на Украине может ввергнуть в нищету и голод свыше одной пятой части всего человечества. По его словам, пострадать могут около 1,7 млрд человек.

Гутерриш отметил, что на долю Украины и России приходится порядка 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более 50% подсолнечного масла. Зерно из этих стран импортируют 45 наименее развитых стран Земли.