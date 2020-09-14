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The New York Times: Навальный хочет вернуться в Россию

02:21, 15 сентября 2020
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: twitter.com

Политический блогер Алексей Навальный сообщил о своём намерении вернуться в Россию и продолжить свою работу. Об этом он рассказал прокурору ФРГ.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ, Алексей Навальный отказался участвовать в расследовании инцидента, который произошёл с ним.

Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжать прежнюю деятельность. <...> Он полностью осведомлён о своем состоянии, он полностью осведомлён о том, что произошло, и он полностью осведомлён о том, где находится, — привели слова источника в издании.

Уточняется, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию, как только состояние его здоровья улучшится.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат бундестага Армин Паулу Хампел рекомендовал правительству страны сотрудничать с Россией по делу Алексея Навального, а не использовать эту ситуацию в своих целях.

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