Введение странами «Большой семерки» (G7), Евросоюзом и Австралией потолка цен на поставляемую из России нефть может обернуться еще большим повышением стоимости сырья, утверждает аналитик The Hill Питер Доран. По его словам, с 5 декабря мировые поставки нефти будут сокращены и цены стремительно взлетят вверх. При этом он допускает, что и власти России могут отказаться от поставок нефти.

Надвигающийся «потолок» цен на российскую нефть имеет все признаки готовящегося исторического фиаско. <...> Политики опасаются, что вместе с действующим американским эмбарго на российскую нефть, когда 5 декабря полностью вступит в силу нефтяное эмбарго Европейского союза, этот шаг ограничит мировые поставки нефти и подтолкнет цены вверх. <...> Что если Кремль откажется соблюдать договоренность, как недавно намекнула Россия?пишет автор The Hill.

При этом он считает, что ныне утвержденный потолок цен на российскую нефть оказался крайне высоким. Доран утверждает, что добыча барреля российской нефти стоит от $20 до $40, в то время как предельная цена на нефть установлена вдвое выше. По его словам, это поможет властям России зарабатывать большие деньги и вкладывать их в военные действия на Украине.

Накануне страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.

В связи с этим телеканал CNBC сообщил, что страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти. 4 декабря состоится встреча представителей объединения, где они могут решиться на сокращение добычи нефти, поскольку взвешивают последствия надвигающегося запрета на экспорт сырой нефти из России. Другая причина уменьшить добычу — снижение спроса на сырую нефть в Китае и усиление опасений по поводу рецессии.