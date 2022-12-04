The Hill: введение потолка цен на нефть из России грозит фиаско для Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение странами «Большой семерки» (G7), Евросоюзом и Австралией потолка цен на поставляемую из России нефть может обернуться еще большим повышением стоимости сырья, утверждает аналитик The Hill Питер Доран. По его словам, с 5 декабря мировые поставки нефти будут сокращены и цены стремительно взлетят вверх. При этом он допускает, что и власти России могут отказаться от поставок нефти.

Надвигающийся «потолок» цен на российскую нефть имеет все признаки готовящегося исторического фиаско. <...> Политики опасаются, что вместе с действующим американским эмбарго на российскую нефть, когда 5 декабря полностью вступит в силу нефтяное эмбарго Европейского союза, этот шаг ограничит мировые поставки нефти и подтолкнет цены вверх. <...> Что если Кремль откажется соблюдать договоренность, как недавно намекнула Россия? — пишет автор The Hill.

При этом он считает, что ныне утвержденный потолок цен на российскую нефть оказался крайне высоким. Доран утверждает, что добыча барреля российской нефти стоит от $20 до $40, в то время как предельная цена на нефть установлена вдвое выше. По его словам, это поможет властям России зарабатывать большие деньги и вкладывать их в военные действия на Украине.

Накануне страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.

В связи с этим телеканал CNBC сообщил, что страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти. 4 декабря состоится встреча представителей объединения, где они могут решиться на сокращение добычи нефти, поскольку взвешивают последствия надвигающегося запрета на экспорт сырой нефти из России. Другая причина уменьшить добычу — снижение спроса на сырую нефть в Китае и усиление опасений по поводу рецессии.