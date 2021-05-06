Температура Земли стала рекордно высокой

https://static.news.ru/photo/d66816b6-ae85-11eb-994a-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,

Генсек ООН сказал об этом, выступая в видеоформате на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог».

Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, — подчеркнул он.

Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня. По словам генсека, это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров.

«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти», — предупредил он.

Гутерриш призвал работать сообща, только так можно предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии.

Чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития, — пояснил генсек ООН.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поставил вопрос о том, чтобы в России была создана инфраструктура, которая бы заранее учитывала климатические «подвижки». Он особо отметил программу модернизации алюминиевых заводов в Красноярском крае. А ведь в городе-миллионнике Красноярске в последнее время постоянно объявляется режим «чёрного неба». Государство будет предоставлять бизнесу инфраструктурные кредиты по ставке 3–4% и на срок погашения в 15 лет. Причём стимулировать такими ссудами будут прежде всего те регионы, которые ведут разумную финансовую политику.