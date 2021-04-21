Владимир Путин: мы сами будем устанавливать «красные линии»

Изначально было ясно, что дата нынешнего выступления президента России Владимира Путина неслучайна. Уже на подходе затяжные майские праздники с открытием дачного сезона, которые парализуют активную жизнь страны как минимум на треть месяца. Плюс начало отпускного сезона. Так что тянуть со стратегическим выступлением представлялось уже нецелесообразным, так как внимание общественности окажется слишком рассеянным.

К тому же правящая партия «Единая Россия», любимое детище президента, готовит свой съезд, в основу решений которого должны быть самым показным образом положены основные тезисы программного выступления Владимира Путина. Кому как не ЕР их решительно претворять в жизнь. Потому-то единороссам нужно время, чтобы осмыслить послание, сделать его положения сердцевиной своих праймериз, а потом заложить их в фундамент своих съездовских документов. А значит, и всей предвыборной кампании. Если президент и не возглавит федеральный список «Единой России», то его идеи должны быть чётко представлены в партийной стратегии. Так что и в этом случае конец апреля — вполне логичный срок.

Наконец, послание российского президента — всегда сигнал не только для собственной бюрократии, но и для зарубежных партнёров. Особенно в момент, когда отношения с США находятся на явном перепутье. И они могут окончательно рухнуть в торосы холодной войны или, наоборот, пережить, пусть ограниченную, но перезагрузку. В это же время с «кейсом» идей сможет вернуться в Вашингтон и наш посол Анатолий Антонов. Таким образом, послание должно дать импульс мирному российскому наступлению накануне летнего мирового затишья.

Между тем нельзя не отметить, что объективно напряжённая обстановка накануне президентского выступления была подогрета информацией о срочном созыве Совбеза и намерением главы верхней палаты Валентины Матвиенко провести внеочередное пленарное заседание сената. Это породило немало чисто алармистских прогнозов. И, конечно, призывы сторонников Алексея Навального выйти в этот же день на улицы с протестом были восприняты как попытки перебить информационную актуальность послания.

Тем более несколько странно накануне выступления президента прозвучало заявление столичного мэра Сергея Собянина об ухудшении эпидемиологической обстановки в городе. При этом было заранее известно, что успехи в противодействии СOVID-19 в России будут стопроцентно отражены в выступлении главы государства. Так что разного рода привходящих факторов накануне речи хватало.

С другой стороны, некоторая пауза с выступлением президента породила многочисленные прогнозы и откровенные фантазии по поводу его возможных базовых тезисов. Так в какой степени наши пророки оказались провидцами?

С самого начала отметим, что в ходе речи президента значительный перекос был в сторону решения внутриполитических задач (более часа), а вот блоку международных проблем в послании было уделено только 15 минут. В целом основные тезисы выступления явно нацелены прежде всего на повышение качества жизни. Шла ли речь о поддержке семьи, развитии современных биотехнологий, инфраструктуры, а также о жёстких экологических требованиях.

К характерным особенностям этого послания можно отнести и прямые обращения президента к населению, в частности его очередной призыв вакцинироваться.

Что показала пандемия

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам Владимира Путина, пандемия была опасна именно своей непредсказуемостью, неизученностью, однако столь сложная ситуация позволила всем слоям общества, представителям самого широкого круга профессий проявить свои лучшие качества и солидарность. При этом успехи в противодействии COVID-19 были достигнуты в результате усилий всего народа. Однако это не означает, что с коронавирусом окончательно покончено, поэтому они должны сопровождаться мерами предосторожности как на границах страны, так и внутри регионов. В свете этого значительное внимание стоит уделить совершенствованию медицины. Причём губернаторам предстоит нести за это направление личную ответственность. Сверхзадача — снижение смертности и достижение к 2030 году среднего возраста в 78 лет.

С 1 июля должна начаться программа диспансеризации населения. На очереди внедрение передовых медицинских технологий, включая возможности искусственного разума. В ранг приоритетного госпроекта будет возведена практика готовности страны к любым эпидемиям, создания вакцин и препаратов, производимых на отечественном оборудовании и с отечественными компонентами. А это не только чисто медицинская, но и экономическая категория, а также обеспечение одного из аспектов национальной безопасности.

Понятно, что таким образом власти надеются остановить рост цен на лекарства и препараты, не снижая их действенности.

В этой связи президент вспомнил известные слова Александра Солженицына о сбережении народа. А значит, усилия по совершенствованию медицинского обслуживания, получившие стимул в ходе противодействия пандемии, будут только наращиваться.

Зачем нужно социальное казначейство

Как и предсказывали многие эксперты, Владимир Путин объявил о создании социального казначейства — специальной структуры, посредством которой в режиме одного окна будут осуществляться все социальные выплаты и оказываться иные услуги. А раз появляется такой институт, то и комплекс соцвыплат с целью снижения уровня бедности, защиты семей с детьми, поддержки молодёжи планируется явно не на год. При этом через три года такие услуги должны оказываться дистанционно, в режиме 24/7.

Работы у такой структуры будет предостаточно. Семьи с детьми школьного возраста в августе получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей за каждого такого ребёнка, чтобы подготовиться к учебному году. Также власти будут оказывать стабильную финансовую помощь семьям, у которых доход на каждого члена не превышает двух прожиточных минимумов. А как раз это путь не только к снижению общего уровня бедности, но и решению задач социальной справедливости. Кроме того, президент предложил выплачивать матерям больничный по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет в размере 100% от заработка, вне зависимости от стажа.

Отдельный аспект — решение проблемы с невыплатой алиментов, по которым общая задолженность уже превысила 150 млрд рублей. Теперь государство сможет выступать истцом по взысканию. К тому же поддержку получат женщины на ранних стадиях беременности. Кроме того, родителям будут возвращать до 50% стоимости путёвки за отдых их детей в летних лагерях.

Иными словами, очень чётко расписаны адреса такой поддержки. Как мы видим, даже по сезонам — летний отдых, подготовка детей к школе.

Новые аспекты молодёжной политики

Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятно, что такая политика не может сводиться только к субсидиям для молодых семей. И в послании речь шла и о доступности образования, и о молодёжном туризме.

Запланировано создание не только 45 тысяч бюджетных мест в вузах, в основном в провинции, но и выделение значительных сумм на ремонты, прежде всего, педагогических институтов. Особое внимание будет уделяться качественной подготовке врачей и учителей. Многие вузы получат специальные гранты. Стимулировать будут и внутренний молодёжный туризм — не только за счёт ставшего уже привычным возврата 20% затрат на путёвки, но и использования студенческих общежитий, а также кампусов. Заодно по стране будет введено в строй 1300 школ, в которых смогут сесть за парту миллион детей.

Внимание будет уделяться переиздаваемым учебникам, а общество «Знание» должно начать функционировать на цифровой платформе.

Не в последнюю очередь целям образования будет служить и Фонд культурных инициатив, через механизм которого значительные средства пойдут на развитие Домов культуры и библиотек.

Как подготовиться к изменению климата

Президент поставил вопрос о том, чтобы в стране была создана инфраструктура, которая бы заранее учитывала климатические «подвижки». Естественно, такие меры будут приниматься в диалоге с бизнесом, перед которым ставятся конкретные задачи снижения выбросов вредных веществ. В этой связи Владимир Путин особо отметил программу модернизации алюминиевых заводов в Красноярском крае. А ведь в городе-миллионнике Красноярске в последнее время постоянно объявляется режим «чёрного неба».

Не в последнюю очередь на экологии могут сказаться и меры, снимающие с регионов часть тяжести накопленных долгов, в первую очередь коммерческих. Сэкономленные средства могут выделяться не только на строительство и реконструкцию дорог, но и на возведение очистных сооружений. Государство будет предоставлять инфраструктурные кредиты по ставке 3–4% и на срок погашения в 15 лет. Причём стимулировать такими ссудами будут прежде всего те регионы, которые ведут разумную финансовую политику.

К слову, усиление контроля государства за кредитной политикой субъектов может рассматриваться и в качестве антикоррупционной меры, поскольку снизится риск сговора руководства регионов с банками за счёт интересов местных бюджетов.

Сами предприятия будут стимулироваться, в первую очередь ради инвестирования в том числе и в природоохранные мероприятия. И власть будет внимательно следить за тем, сколько прибыли будет направляться на выплату дивидендов, какая её часть пойдёт на инвестиции. И ясно, кого поддержат.

Международная политика

Владимир Путин Михаил Климентьев/ТАСС

Как мы уже отметили, этому направлению было уделено гораздо меньше времени, чем социальной политике. Но это не значит, что оно прозвучало менее весомо. Президент вновь подчеркнул, что несмотря на то что к России пытаются цепляться по каждому надуманному поводу, страна открыта к любым формам сотрудничества. Но это не значит, что государство будет допускать по отношению к себе тактику давления. По словам Путина, мы сами будем определять для себя так называемые красные линии, пересечение которых для национальных интересов недопустимо.

В частности, глава государства уделил особое внимание изменению тактики оппонентов на Западе, которые от политически мотивированных санкций переходят к свержению государственных деятелей, планируя даже их физическое устранение. Речь шла о попытке госпереворота в Белоруссии, которая, однако, не вызвала в западных странах никакого осуждения.

Весьма показательно, что Путин также упомянул о представленных в ООН мирных инициативах России о создании среды бесконфликтного существования, в рамках которой были бы поставлены под контроль не только наступательные системы вооружений, но и оборонительные. Президент отметил успехи в перевооружении ВС РФ. Так, стратегические вооружения обновлены более чем на 80%, подчеркнул он.

Как говорится, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.