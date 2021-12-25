Талибы запретили водителям слушать музыку и принимать наркотики

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) ввело правила для водителей автотранспорта в стране. Среди них — запрет на прослушивание музыки, употребление наркотических веществ, перевозку женщин без хиджаба. Об этом сообщил местный телеканал Kabul News.

Не слушайте музыку и не употребляйте наркотические вещества во время управления транспортным средством. Не сажайте в машину женщин без хиджаба, не подвозите женщин без сопровождения родственника мужского пола на расстояние, превышающее 45 миль, — сказано в правилах.

Кроме того, отныне от водителей требуется парковать машины в специально отведённых местах с целью совершения намаза. Им также рекомендуется отращивать бороды и побуждать попутчиков делать то же самое.

Уточняется, что новые правила разработало созданное радикалами Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного — орган, выполняющий функцию полиции нравов.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» закрашивают не соответствующие, по их мнению, нормам шариата (исламского права) изображения женщин на рекламных плакатах Кабула. На одном из постеров было замалёвано мужское лицо.