Талибы призвали Россию и Украину к миру

Боевики движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров и решить возникшие проблемы мирным путем. Соответствующее обращение опубликовал в своём Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Талибы внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Захватившие власть в Афганистане боевики опасаются жертв среди мирных жителей и попросили стороны воздержаться от боевых действий. Также талибы призвали позаботиться о спасении афганских студентов и мигрантов на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских «олигархов» и депутатов Госдумы.