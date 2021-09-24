Талибы привели в исполнение первые смертные приговоры

Боевики движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей, сообщает ТАСС.

Четверых мужчин повесили при большом скоплении людей. Талибы, заявившие ранее о восстановлении смертной казни в стране, не прокомментировали произошедшее. Напомним, что в 1996–2001 годах, когда они находились у власти в Афганистане, там были широко распространены публичные наказания: отсечение рук и ног, а также повешение. Решения о таких наказаниях выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трёх шариатских судей.

16 августа «Талибан» захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией провалились. После этого радикалы начали наступление на Панджшер.

Впоследствии талибы объявили о захвате мятежной провинции и завершении войны в Афганистане. Боевики также сообщили о формировании временного правительства, в котором должность премьер-министра занял Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее талибы заявили, что намерены развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву. Новое афганское правительство ждёт приглашения от РФ.