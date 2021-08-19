Талибы получили биометрические данные работавших на США афганцев

Талибы захватили американскую аппаратуру с базой отпечатков пальцев афганцев, которая может помочь идентифицировать людей, работавших на Вашингтон. Об этом сообщили в Объединённом командовании специальных операций США, передаёт издание The Intercept.
Как
Американская сторона выразила сомнения относительно защищённости персональных данных афганцев. По словам технического директора Human Rights First Велтона Чанга, вряд ли кто-то когда-либо думал, что делать, если система попадёт в чужие руки.
«Талибан» (организация запрещена в России) полностью контролирует Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.