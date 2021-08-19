Талибы получили биометрические данные работавших на США афганцев

Талибы захватили американскую аппаратуру с базой отпечатков пальцев афганцев, которая может помочь идентифицировать людей, работавших на Вашингтон. Об этом сообщили в Объединённом командовании специальных операций США, передаёт издание The Intercept.

Как отмечается , в базе содержатся данные радужной оболочки глаз, отпечатков пальцев, а также биографические сведения. Однако для расшифровки информации талибам могут потребоваться дополнительные инструменты. В этом помощь им может оказать пакистанская межведомственная разведка, которая тесно сотрудничает с движением.

Американская сторона выразила сомнения относительно защищённости персональных данных афганцев. По словам технического директора Human Rights First Велтона Чанга, вряд ли кто-то когда-либо думал, что делать, если система попадёт в чужие руки.

«Талибан» (организация запрещена в России) полностью контролирует Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.