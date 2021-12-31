Талибы не станут заставлять мужчин отращивать бороды

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещённая в России организация, признанная террористической) не будет заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их. Об этом говорится в заявлении Министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, сообщает РИА Новости.
До этого талибы рекомендовали всем мужчинам страны
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на традиционной итоговой пресс-конференции, заявил, что в вопросе признания власти сторонников движения «Талибан» необходимо исходить из реалий. Он отметил, что сейчас хорошее время для начала процесса признания нового правительства Афганистана.