Талибофобия: Центральная Азия ищет защиты у Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар нанёс визит в Таджикистан после того, как побывал в Киргизии. Поездка шефа оборонного ведомства коснулась усиления военно-технического сотрудничества (ВТС) с центральноазиатскими государствами, обеспокоенными ухудшением обстановки в соседнем Афганистане. Вполне очевидно, что желание Анкары остаться на афганской арене в качестве одного из внешних гарантов безопасности потребует от неё более пристального внимания к постсоветским республикам.

В ходе переговоров с таджикским коллегой Шерали Мирзо турецкий министр подчеркнул, что центральноазиатская республика — важный партнёр Турции: страны связывают тесные отношения в сферах истории, культуры и религии.

Турция готова углублять сотрудничество с Таджикистаном в области обороны и безопасности, делиться опытом в обеспечении безопасности границ и борьбе с терроризмом, — подчеркнул турецкий министр.

Во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, которая успела серьёзно деградировать за минувшие недели из-за активизации движения «Талибан» (запрещено в РФ) в ряде провинций, особенно на севере.

Афганский кризис был и среди основных тем переговоров Акара в Киргизии с 28 по 30 июня. Во время встречи с турецким министром глава киргизского государства Садыр Жапаров заметил, что с учётом «нестабильной ситуации в регионе» и крайне шаткой обстановки в Афганистане ВТС с Турцией «является актуальным и своевременным».

Как подчеркнул Жапаров, ВТС занимает особое место в системе киргизско-турецких отношений, которое имеет много возможностей для дальнейшего расширения и укрепления, — проинформировала пресс-служба президента Киргизии.

По итогам переговоров Анкара выразила готовность помочь Бишкеку в подготовке военных специалистов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Контроль над кабульским аэропортом

Турция — одна из немногих внешних сил, которая готова остаться в Афганистане после вывода контингента западных государств. Неделей ранее Акар, впрочем, уверил, что его страна не рассматривает сценарий с отправкой дополнительной группы военнослужащих в Исламскую Республику.

Не идёт речь о том, чтобы отправить в Афганистан новых военных. Мы уже там присутствуем. Для нас важен аэропорт Кабула, — пояснил он накануне переговоров с делегацией американских технических специалистов.

Администрация Джо Байдена, как ожидается, выведет контингент из Афганистана к сентябрю этого года, оставив примерно 650 военных. Эти военнослужащие должны будут заняться обеспечением безопасности дипломатического корпуса. Кроме того, несколько сотен бойцов будут находиться в кабульском аэропорту некоторое время, чтобы помочь турецким вооружённым силам (ВС) в обеспечении безопасности. Источники западных СМИ говорят, что это временная мера, которая будет действовать до тех пор, пока турецкая сторона не начнёт свою миссию в более официальном порядке.

Риски создаёт то, что талибы смотрят на эту инициативу враждебно даже несмотря на неплохие отношения с Анкарой.

Если иностранные силы хотят сохранить здесь военное присутствие для безопасности аэропорта, афганцы не позволят и будут рассматривать их как захватчиков, будь то Турция или любая другая страна, — пояснил представитель группировки Забихулла Муджахид.

Контроль над аэропортом — это дело афганских сил, подчёркивают в «Талибане».

Проверка для отношений

Передача ответственности за кабульский аэропорт Турции увеличит её влияние в регионе в тот момент, когда западное присутствие иссякает. Однако такое положение дел неизбежно усилит нарратив о турецкой военно-политической экспансии и, соответственно, даст лишний повод критикам политики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В разговоре с NEWS.ru эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы заметил, что Турция долгое время демонстрировала интерес к Афганистану.

С северными районами у Анкары всегда были особые отношения. Она старалась поддерживать безопасность тюркоязычного населения. Но за последнее время хорошие контакты были налажены и с Кабулом. Орхан Гафарлы эксперт Центра политических исследований в Анкаре эксперт Центра политических исследований в Анкаре

Аналитик не видит ничего удивительного в том, что Анкара заинтересована в строительстве мира в регионе. По его словам, роль Центральной Азии возрастает в контексте афганского кризиса, поэтому Анкаре важно расширить ВТС с региональными столицами.

Последние события также нужно рассматривать в контексте улучшения отношений между Турцией и США, — отметил аналитик.

У двух союзников по НАТО остаётся не так много пунктов для безусловного сотрудничества. Афганский же кризис может дать США и Турции возможность наладить взаимодействие. Таким образом, ситуация после вывода иностранного контингента станет тестом для двусторонних отношений, заключил Гафарлы.