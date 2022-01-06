Таджикистан выразил готовность оказать помощь Казахстану в рамках ОДКБ

Таджикистан готов присоединиться к миротворческой операции в рамках ОДКБ для оказания помощи Казахстану, сообщили в МИД страны. Душанбе обеспокоен в связи с сообщениями о случаях насилия в отношении гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов в республике. В Таджикистане также озабочены попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане.

Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы, — говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что в Казахстане появились незаконные вооружённые формирования после того, как протестующие завладели летальным оружием и спецтехникой. Это вызывает особую тревогу.

С серьёзной обеспокоенностью отмечаем случаи насилия над мирными жителями и представителями сил правопорядка, захвата органов власти, грабежей <...>. Всецело разделяем озабоченность руководства Казахстана попытками дестабилизации положения в стране путём стимулирования протестных настроений, — говорится в заявлении.

В ведомстве уверены, что народ Казахстана и руководство страны в ближайшее время смогут посредством диалога положить конец актам насилия.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В МВД Казахстана ранее сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии в ходе столкновений, ещё 317 получили ранения.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.