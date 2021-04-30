Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/cf350fe6-aa72-11eb-9501-96000091f725_660.jpg Фото: Ammar Awad/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Благодатный огонь сошёл в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом. Далее огонь будет распространяться по другим святым местам.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня. По преданиям, именно в этой пещере и был погребён Иисус Христос. Суббота была последним днём перед его воскрешением.

Сам благодатный огонь является символом нерукотворного света. Для многих верующих он считается основной святыней Страстной недели.

В 2021-м православная Пасха выпадает на 2 мая. 1 мая верующие отмечают последний день накануне праздника — Великую субботу. В храмах вспомнят погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад. В этот день люди должны облачиться в светлые одежды, потому что страдания Христа окончены, а затем ждать Воскресения Христова.

Кроме того, в Великую субботу многие начинают освещать куличи. Некоторые предпочитают покупать их в магазинах, в то время как другие пекут сами. Ранее шеф-повар член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, как приготовить идеальный кулич.