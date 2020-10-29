Священники во Франции знали об угрозах нападений

https://static.news.ru/photo/f6fdeb3a-19de-11eb-8c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Церкви во Франции готовились к тому, что на них могут быть совершены атаки. Об этом заявил священник из Ниццы Жиль Флорини.

В течение двух или трёх дней нас предупреждали, что с приближением Дня Всех Святых (у католиков — 1 ноября. — NEWS.ru) могут произойти дополнительные нападения, — сообщил он телеканалу BFMTV.

Флорини добавил, что они были настороже, но не могли и предполагать, что всё так обернётся.

Сегодня, 29 октября, в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека, при этом одна женщина была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам совершил радикально настроенный мусульманин.

16 октября Абдулах Анзоров напал на учителя истории рядом с учебным заведением в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову, а затем опубликовал снимок на своей странице в Facebook. Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи. После этого французская прокуратура заявила, что преступник родился в Москве 12 марта 2002 года.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам», писал NEWS.ru.