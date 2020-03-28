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Снег выпал в Японии впервые за десять лет в это время года. На него же приходится и разгар цветения сакуры.

Температура воздуха опустилась с +23 до +1 градуса. Зимняя погода в конце марта наблюдалась в последний раз в 2010 году, тогда сакура также оказалась под хлопьями снега, сообщает Пятый канал....