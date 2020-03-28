Софи Грегуар Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, рассказала, что победила коронавирусную инфекцию. По её словам, в настоящее время она чувствует себя «намного лучше».
Об этом Трюдо
Я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы, — говорится в её сообщении.
Женщина также поддержала тех, кто в настоящий момент борется с COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Валерия после выхода из дома для съёмок в онлайн-кинотеатре услышала упрёк от одной из своих подписчиц в соцсети. Женщина указала, что подобные вылазки в город могут быть опасными для здоровья. Певица ответила, что постоянно делает тесты и пока заражения коронавирусом они не выявили.
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