https://static.news.ru/photo/ecb135ce-714b-11ea-91db-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Российская певица Валерия после выхода из дома для съёмок в онлайн-кинотеатре услышала упрёк от одной из подписчиц в соцсети. Женщина указала, что подобные вылазки в город могут быть опасным для здоровья.

Певица ответила, что постоянно делает тесты, и пока заражения коронавирусом они не выявили. Об этом Валерия написала в Instagram.

Добрая, заботливая дамочка, не переживайте, если и рисковала, то только собой, потому как теперь строгий карантин. А ещё, запаслась тестерами. Регулярно делаю анализы — Бог пока миловал, — говорится в сообщении артистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко входит в группу риска из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила российская певица Анита Цой. По её словам, большую роль играет возраст Лещенко. Цой выразила надежду, что «его сберегут наши врачи», иначе «это будет большая потеря».