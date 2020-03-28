Народный артист РСФСР Лев Лещенко входит в группу риска из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила российская певица Анита Цой.
По её словам, большую роль играет возраст Лещенко. В эфире телеканала НТВ Цой
Лев Валерьянович, всё будет хорошо. Самое главное не падать духом и не унывать. Я знаю, что вы очень аккуратный человек. Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью, поэтому держитесь. Мы будем за вас молиться, — заявила певица.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лев Лещенко, у которого диагностировали заражение коронавирусом, идёт на поправку. Об этом рассказала его супруга Ирина. Она из больницы в Коммунарке отправила сообщение композитору Игорю Крутому.
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