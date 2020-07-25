Суд встал на сторону семьи, ищущей след Кремля в отравлении в Эймсбери

Высокий суд Лондона постановил, что сыщики, занимающиеся расследованием смерти от отравления «Новичком» жительницы Эймсбери, имеют право изучать, был ли ответственен за это преступление кто-либо ещё, кроме уже идентифицированных Петрова и Боширова. На неправомочности расширения круга дознания настаивал коронер, занимающийся делом. Но с ним не согласилась семья погибшей и обжаловала его отказ работать в этом направлении.
После двухдневного рассмотрения (оно проходило в онлайн-формате) судьи установили, что старший коронер Уилтшира Дэвид Ридли допустил «существенную ошибку закона», сузив рамки расследования. Они отменили его решение. Постановление суда
Ридли аргументировал свою позицию тем, что полномочий рассматривать вопрос о том, несут ли члены российского государства ответственность за смерть госпожи Стерджес, у него нет, согласно «Закону о коронерах и правосудии» 2009 года.
Но лорд-судья Джастис Бин и господин Джастис Льюис заявили, что нарушения не будет, «если следствие расследует, кто несёт ответственность за смерть мисс Стерджес — будь то „Александр Петров“ и „Руслан Боширов“, их предполагаемые соучастники, директора, работодатели или чиновники настолько высокого уровня, что можно сказать, что они воплощают саму Российскую Федерацию».
Судьи подчеркнули, что статьи закона о коронерах, на которые ссылается Ридли, «не являются уважительной причиной для ограничения объёма расследования предлагаемым способом».
Среди других доводов старшего коронера, которые он приводил в поддержку отказа расширять круг дознания, был аргумент, что Стерджес оказалась случайной жертвой при покушении на Скрипалей. Но в постановлении Высокого суда говорится, что это обстоятельство не является «достаточным основанием для исключения доказательств деятельности других представителей российского государства (кроме Петрова и Боширова), включая „третье лицо“, предположительно, действовавшее в Лондоне».
Судьи отменили решение старшего коронера по первому основанию юридического оспаривания, заявленному семьёй Стерджес, но отклонили по второму. Вторым пунктом оспаривания, который привели адвокаты родственников, была ссылка на статью 2 Европейской конвенции о правах человека (о праве на жизнь). Высокий суд Лондона заключил, что этот документ в данном случае в качестве аргумента неприменим.
66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. По данным британских спецслужб, это
4 июля жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стерджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.
5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении — Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагается, что это агенты, и это их ненастоящие имена). Власти королевства считают, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.
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