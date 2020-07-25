Суд встал на сторону семьи, ищущей след Кремля в отравлении в Эймсбери

https://static.news.ru/photo/5e0508d6-ce67-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Высокий суд Лондона постановил, что сыщики, занимающиеся расследованием смерти от отравления «Новичком» жительницы Эймсбери, имеют право изучать, был ли ответственен за это преступление кто-либо ещё, кроме уже идентифицированных Петрова и Боширова. На неправомочности расширения круга дознания настаивал коронер, занимающийся делом. Но с ним не согласилась семья погибшей и обжаловала его отказ работать в этом направлении.

После двухдневного рассмотрения (оно проходило в онлайн-формате) судьи установили, что старший коронер Уилтшира Дэвид Ридли допустил «существенную ошибку закона», сузив рамки расследования. Они отменили его решение. Постановление суда опубликовано на официальном сайте.

Ридли аргументировал свою позицию тем, что полномочий рассматривать вопрос о том, несут ли члены российского государства ответственность за смерть госпожи Стерджес, у него нет, согласно «Закону о коронерах и правосудии» 2009 года.

Но лорд-судья Джастис Бин и господин Джастис Льюис заявили, что нарушения не будет, «если следствие расследует, кто несёт ответственность за смерть мисс Стерджес — будь то „Александр Петров“ и „Руслан Боширов“, их предполагаемые соучастники, директора, работодатели или чиновники настолько высокого уровня, что можно сказать, что они воплощают саму Российскую Федерацию».

Судьи подчеркнули, что статьи закона о коронерах, на которые ссылается Ридли, «не являются уважительной причиной для ограничения объёма расследования предлагаемым способом».

Среди других доводов старшего коронера, которые он приводил в поддержку отказа расширять круг дознания, был аргумент, что Стерджес оказалась случайной жертвой при покушении на Скрипалей. Но в постановлении Высокого суда говорится, что это обстоятельство не является «достаточным основанием для исключения доказательств деятельности других представителей российского государства (кроме Петрова и Боширова), включая „третье лицо“, предположительно, действовавшее в Лондоне».

Судьи отменили решение старшего коронера по первому основанию юридического оспаривания, заявленному семьёй Стерджес, но отклонили по второму. Вторым пунктом оспаривания, который привели адвокаты родственников, была ссылка на статью 2 Европейской конвенции о правах человека (о праве на жизнь). Высокий суд Лондона заключил, что этот документ в данном случае в качестве аргумента неприменим.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

4 июля жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стерджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении — Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагается, что это агенты, и это их ненастоящие имена). Власти королевства считают, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.