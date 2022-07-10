Суд Украины арестовал связанные с Россией активы на $200 млн Суд Кировоградской области Украины арестовал связанные с Россией активы на $200 млн

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Суд Кировоградской области Украины арестовал активы трёх связанных между собой российских предприятий на сумму более 5,0 млрд гривен (около $200 млн). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны. При этом в ведомстве не уточнили, о каких именно компаниях идёт речь.

По данным Национальной полиции, речь идёт предприятиях, чья деятельность связана в предоставлением в аренду недвижимости, выращиванием зерновых культур и литьём чугуна. по заявлению прокуроров, учредителями и собственниками предприятий являются четвер граждан России, занимавшихся «незаконными операциями по легализации доходов, полученных преступным путём». В этой связи на Украине заведено уголовное дело.

Тажкже в Национальной полиции сообщили, что в стране арестованы активы российских и белорусских предприятий, рыночная стоимость которых составляется порядка 80 млн гривен ($2,7 млн). Речь вы данном случае идёт о 111 железнодорожных вагонах.

Ранее депутаты Госдумы обратились к правительству и Следственному комитету РФ с предложением национализировать активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса. Отмечается, что конфискованные средства будут направлены на компенсации потерпевшим. Часть средств, по мнению парламентариев, может быть направлена на восстановление объектов инфраструктуры