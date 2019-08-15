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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, скорее всего, не покончил с собой, а был убит. Такое предположение сделал медицинский эксперт-консультант, доктор Марк Сигел после обнародования результатов вскрытия.

Свидетельством насильственной смерти названа сломанная подъязычная кость, а также характерные повреждения на шее миллиардера. Теперь я более чем когда-либо подозреваю, что это могло быть убийство, — заявил специалист медиакорпорации Fox...