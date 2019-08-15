https://static.news.ru/photo/0dfb8202-5442-11e9-b6a2-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма. Об этом заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.
Он отметил, что разработку офисом президента Украины «концепции переходного правосудия» нельзя считать серьёзным делом.
Всё это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом, — цитирует РИА Новости Бобкова.
Ранее News.ru сообщал, что власти Украины подготовят «концепцию переходного правосудия» в Крыму и Донбассе. Об этом рассказал замруководителя офиса президента страны Руслан Рябошапка по итогам встречи с главой рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором Автономной Республики Крым в составе украинской Генпрокуратуры Гюндузом Мамедовым.