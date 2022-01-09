Столтенберг заявил о возможности разрешения конфликта вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times заявил о существовании возможностей разрешить конфликтную ситуацию вокруг Украины. Столтенберг отметил, что это можно сделать в том числе учитывая интересы России.

Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России. <...> Но риск конфликта продолжает существовать, — сказал Столтенберг.

Сегодня, 9 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО следует возвращаться на рубежи 1997 года. Альянс больше не может оттеснять Россию на вторые роли на европейской и международной аренах.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию конфликта на Украине разрушился, отметил министр.

Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации, подчеркнул Лавров.

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.