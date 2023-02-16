Столтенберг оценил перспективы противостояния НАТО с Россией Генсек НАТО Столтенберг призвал Альянс готовиться к многолетнему противостоянию с Россией

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Блок НАТО должен готовиться к многолетнему противостоянию с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью французскому агентству Agence France-Presse (AFP). Он добавил, что не в состоянии спрогнозировать, насколько долго будет тянуться противостояние России и НАТО, поскольку Североатлантический альянс «всегда ищет возможности, чтобы вернуться к ситуации, где есть место лучшим отношениям».

Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет, — заявил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс начал готовиться к конфликту на Украине еще в 2014 году. По его словам, столкновения между Россией и Украиной начались еще тогда и Альянс стал увеличивать численность сил, а также количество проводимых учений.

В рамках пресс-конференции Столтенберг также заявил, что государства — члены НАТО должны помочь усилить армию Украины после завершения боевых действий в стране. Он отметил, что ВСУ должны полностью перейти на стандарты Альянса. Столтенберг добавил, что на данный момент темп поставок на Украину превышает темп производства стран НАТО. В этой связи в Альянсе намереваются увеличить свои цели по запасам боеприпасов. По его мнению, нынешнюю стадию конфликта можно назвать войной логистики.