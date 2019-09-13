https://static.news.ru/photo/44509c32-920b-11e9-b2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Нидерландов не стала раскрывать статус освобождённого Украиной Владимира Цемаха. В Киеве его называли свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing в июле 2014 года.

Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы национальной прокуратуры Нидерландов.

Ранее News.ru сообщал, что о статусе Цемаха высказалась евродепутат от Нидерландов Кати Пири. По её словам, прокуратура страны и международная следственная группа теперь считают его подозреваемым. Пири отметила, что Украина нарушила обещание, освободив обвиняемого и передав его Москве. Этот шаг Киева она назвала болезненным как для следствия, так и для родственников людей, погибших в катастрофе.