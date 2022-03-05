Стало известно о поставках Украине американского оружия для городских боёв

Американская газета Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что США ещё в декабре 2021 года начали доставлять на Украину оружие для боевых действий в городе. Источником этих сведений стал рассекреченный список поставок. При этом собеседник добавил, что процесс не прекращается, а Штаты увеличивают количество консультаций с украинской стороной в период кризиса.

Пентагон ещё в декабре оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах, — сообщает издание.

Отмечается, что если Москве удастся установить контроль над ключевыми городами, война может вылиться в городские сражения, несмотря на попытки украинских военных истощить российские силы. При этом списки поставок Украине включают в себя дробовики и специальные костюмы для защиты солдат, работающих с неразорвавшимися боеприпасами. Это свидетельствует о подготовке украинских вооружённых сил к ведению гибридной войны против России, хотя президент США Джо Байден прямо исключил ввод американских войск на территорию Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине ещё далеко. Он сообщил, что не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить свои войска на Украину, и высказался против введения бесполётной зоны над украинской территорией, пояснив, что это может привести к прямому конфликту с РФ.

Между тем Джонсон подчеркнул, что ещё несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания или Германия, отправят оружие на Украину. При этом, по его словам, Запад не пытается предпринимать шагов, чтобы на фоне ситуации вокруг Украины «сократить чью-либо политическую карьеру в Москве». По словам политика, цель Запада состоит в том, чтобы «помочь украинскому народу защитить себя».