Стало известно о местонахождении Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не покидал территорию Украины и в течение последних четырёх дней находится в украинском городе Трускавец. Об этом сообщает телекомпания «Имеди». Ранее политик заявил о прибытии в Батуми вопреки угрозам грузинских властей задержать его, как только он пересечёт границу страны.

Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырёх дней он находится в украинском городе Трускавец, — говорится в заявлении телекомпании.

В партии Саакашвили настаивают, что он в настоящий момент находится в Грузии, и обещают показать его завтра в 21:05 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемещения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — это не тема Кремля, но где бы он ни находился, там цирк.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

В МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну. При этом в украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде в Грузию.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.