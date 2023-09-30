Стало известно, на какие «неопознанные» ракеты мог жаловаться мэр Николаева Военэксперт Матвийчук: в Николаеве ПВО не может сбить российские «Калибры»

Размещенные в Николаеве системы противовоздушной обороны с большой долей вероятности не могут сбить российские ракеты «Калибр», предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Ранее мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в последнее время Николаев атакуют «неизвестные баллистические ракеты», и их не может перехватить ПВО. Матвийчук допустил, что Сенкевич мог иметь в виду и любые другие российские ракеты, поскольку украинские зенитно-ракетные комплексы могут быть изношены.

Так все ракеты идут по баллистической траектории, иное характерно для артиллерийских снарядов. Возможно, мы применили те же «Калибры» для уничтожения верфей, где они собирались морские дроны. Они и так ничего не могут сбить — ни «Калибры», ни «Искандеры», не говоря уже про «Кинжал». Что там за ПВО у них? Аналоговое старье? — сказал военэксперт.

Он также отметил, что украинская сторона решила обвинить российскую в применении неизвестных ракет в то время как сама наносит удары по Донбассу кассетными боеприпасами.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы ВС РФ уничтожили два польских истребителя МиГ-29 в зоне СВО. По данным ведомства, оба самолета потерпели поражение на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Они предназначались для применения западного ракетного вооружения.