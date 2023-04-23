Стала известна судьба российских активов на Кипре Финансовый комиссар Кипра Иоанну: власти заморозили активы российских олигархов

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Финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну заявил немецкой газете Die Zeit, что власти страны заморозили активы российских олигархов. Он добавил, что это было сделано в рамках введения ограничений против России в связи с конфликтом на Украине. Он при этом уточнил, что правительство сотрудничает с властями Великобритании и США.

Активы соответствующих лиц и организаций были заморожены, — сказал Иоанну.

Пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис добавил, что властями инициировано расследование в отношении 13 граждан страны, которые в качестве финансистов оказывали поддержку российским предпринимателям.

Ранее глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс заявил в интервью агентству Bloomberg, что ведомство ищет новые способы, позволяющие пресечь уклонение России от санкций. Оперативная группа использует ряд новых и секретных тактик для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян и помогающих подпитывать Вооруженные силы РФ.

Минюст США также изучает, как криптовалюта может использоваться для маскировки транзакций с ограниченными товарами или для пересылки розничных платежей олигархам, компаниям, находящимся под санкциями, или российским военным.