Стал известен ответ РФ на возможное появление военных баз США в Финляндии Представитель РФ Гаврилов: Россия насытит пограничную зону с Финляндией системами ПВО

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил «Известиям», что Россия будет укреплять военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией, насыщать ее средствами ПВО в связи с возможным появлением в стране американских баз. Дипломат уточнил, что Минобороны РФ готовит ответ на действия Финляндии. В российской дипмиссии в Хельсинки при этом уточнили, что дополнительные меры будут зависеть от степени участия Финляндии в деятельности НАТО.

Будет создан армейский корпус и пограничная зона будет насыщена средствами ПВО, будет укрепляться военная инфраструктура, — сказал Гаврилов.

В посольстве РФ добавили, что Москве потребуется разработка ответных мер для купирования новых угроз национальной безопасности в связи со вступлением Финляндии в Альянс.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что США и Финляндия в настоящее время обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран. По информации издания, в случае реализации соглашения Вашингтон сможет использовать финскую территорию и военные базы для хранения своей военной техники и проведения учений.