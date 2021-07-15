Стал известен новый глава МВД Украины

Двое высокопоставленных военных — генерал Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгомери — по просьбе Конгресса США подготовили секретный доклад о состоянии военного флота. В документе отмечено, что американские корабли не смогут противостоять китайским, сообщает Daily Mail.

По результатам опроса личного состава выяснилось, что всё больше военных уверены, что руководство страны нацелено на идеологическую обработку рядового состава в духе расовой и гендерной терпимости, а не на боевую...