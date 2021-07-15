Стал известен новый глава МВД Украины

Депутат от партии «Слуга народа» Денис Монастырский назначен новой главой МВД Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение поддержали депутаты Верховной рады. Ранее Монастырский находился на должности главы комитета парламента Украины по вопросам правоохранительной деятельности.
Напомним, Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД Украины 13 июля. Через два дня его отставку приняла Верховная рада. За такое решение проголосовал 291 депутат, при допустимом минимуме в 226 голосов.