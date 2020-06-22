США ужесточают правила работы четырёх китайских СМИ

Ранее сообщалось, что в марте власти США намеревались установить ограничения на продолжительность пребывания на американской территории китайских граждан, посещающих страну по визам для сотрудников иностранных СМИ.
Как писал NEWS.ru, Министерство внутренней безопасности США сообщило, что китайские журналисты будут получать неиммиграционные визы I категории на срок до 90 дней, но с возможностью продления. Такие меры, как было сказано в заявлении американской стороны, были внесены «для достижения большей взаимности между Соединёнными Штатами и КНР». Из-за увеличения давления на китайские издания, работающие на территории Соединённых Штатов, Пекину пришлось выразить Вашингтону решительный протест.