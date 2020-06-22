США ужесточают правила работы четырёх китайских СМИ

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США определили статус четырёх СМИ как «иностранных представительств», тем самым ужесточив для них правила работы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

Я поручил определить [статус] ещё четырёх пропагандистских пунктов Китая как иностранных представительств, — цитирует его агентство.

По его мнению, это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность действий, проводимых под эгидой Коммунистической партии Китая.

In order to ensure greater transparency of CCP-run operations in the United States, I directed the designation of four additional PRC propaganda outlets as foreign missions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 22, 2020

Ранее сообщалось, что в марте власти США намеревались установить ограничения на продолжительность пребывания на американской территории китайских граждан, посещающих страну по визам для сотрудников иностранных СМИ.

Как писал NEWS.ru, Министерство внутренней безопасности США сообщило, что китайские журналисты будут получать неиммиграционные визы I категории на срок до 90 дней, но с возможностью продления. Такие меры, как было сказано в заявлении американской стороны, были внесены «для достижения большей взаимности между Соединёнными Штатами и КНР». Из-за увеличения давления на китайские издания, работающие на территории Соединённых Штатов, Пекину пришлось выразить Вашингтону решительный протест.