Нуланд: США не хотят новой холодной войны

Вашингтон не стремится ко второй холодной войне, однако призывает Россию прислушаться к мнению других стран в вопросе разрешения украинского кризиса, приводит ТАСС слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. По её словам, в случае продолжения военных действий Москва рискует остаться в изоляции.

Никто не хочет новой холодной войны. Однако России необходимо прислушаться к мнению мира, — отметила она.

По словам замгоссекретаря США, если Россия не завершит эту войну и не уйдёт с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран. Она подчеркнула, что другие государства будут «двигаться вперёд и строить процветающее будущее, пока Россия страдает вследствие полной экономической и технологической изоляции от остального мира за преступления, совершаемые на Украине».

Политик отметила, что Вашингтон привержен к продолжению диалога с Россией по вопросам гарантий безопасности, однако требует правды.

Если они готовы прекратить лгать, если они готовы прекратить бомбёжки и артобстрелы, то, конечно, тогда мир готов говорить, — подчеркнула она.

Также Нуланд заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Она добавила, что российское руководство в настоящее время «фактически отрицает само право Украины на существование».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.