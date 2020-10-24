США расширили санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/797feb26-17b4-11eb-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

США ввели санкции против ряда граждан Ирана, включая министра нефти страны Бижана Намдара Зангане.

Также американский Минфин ввёл ограничения в отношении некоторых иранских компаний и организаций. Под санкции попало даже Министерство нефти страны. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Минфина США.

Также рестрикции введены в отношении двух танкеров под флагами Панамы и Гондураса. Власти США полагают, что эти судна связаны Национальной иранской нефтяной компанией, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты исключили Судан из перечня спонсоров терроризма за «выкуп» в виде его договорённости с Израилем, считают в Министерстве иностранных дел Ирана.