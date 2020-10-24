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США расширили санкции против Ирана

20:53, 26 октября 2020 10
Фото: pixabay.com

США ввели санкции против ряда граждан Ирана, включая министра нефти страны Бижана Намдара Зангане.

Также американский Минфин ввёл ограничения в отношении некоторых иранских компаний и организаций. Под санкции попало даже Министерство нефти страны. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Минфина США.

Также рестрикции введены в отношении двух танкеров под флагами Панамы и Гондураса. Власти США полагают, что эти судна связаны Национальной иранской нефтяной компанией, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты исключили Судан из перечня спонсоров терроризма за «выкуп» в виде его договорённости с Израилем, считают в Министерстве иностранных дел Ирана.

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