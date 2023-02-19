США пригрозили Китаю последствиями из-за России Госсекретарь Блинкен предупредил Ван И о последствиях для КНР в случае помощи РФ в СВО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И предупредил его о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Госдепартамента. Глава ведомства при этом не стал уточнять, какие именно меры примет Вашингтон против Пекина в случае такого сотрудничества.

Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России или поддержку в системном обходе санкций, — сказано в пресс-релизе.

Стороны также обсудили на полях 59-й Мюнхенской конференции по безопасности ситуацию на Тайване и запуск баллистической ракеты КНР.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо ранее заявил, что компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Турции и ряда других стран могут потерять западные рынки, если продолжат сотрудничество с Россией в обход принятых санкций. Он добавил, что своими действиями бизнес оказывает Москве материальную поддержку и саботирует санкционную политику Вашингтона. Заместитель главы американского Минфина отметил, что США намерены обратиться к крупнейшим мировым банкам с просьбой предупредить своих клиентов, что они могут потерять доступ к финансовым учреждениям, если будет выявлен факт подобного сотрудничества.