Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США обещают отменить санкции и предоставить помощь Ирану, если Тегеран откажется от мести за убийство главы сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани.

Об этом в Twitter сообщает INTELSky со ссылкой на иранского дипломата Амира аль-Мусави. По его словам, Вашингтон уже направил посланника в Иран для передачи этого условия.

Ранее NEWS.ru писал, что ответ Тегерана на ликвидацию американскими военными генерала Сулеймани может последовать в ближайшее время. По мнению экспертов, удар может быть нанесён в любой точке региона, где развёрнуты войска США, и в операции могут быть задействованы дружественные Ирану ополчения.

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