Об этом в Twitter сообщает INTELSky со ссылкой на иранского дипломата Амира аль-Мусави. По его словам, Вашингтон уже направил посланника в Иран для передачи этого условия.

Iranian diplomat Amir al-Musawi:

USA has sent an Arab envoy to Iran to tell them that they will lift all sanctions and provide them with aid in exchange for canceling the response to the assassination of Soleimani.