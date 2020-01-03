https://static.news.ru/photo/568f2ab2-2e23-11ea-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США обещают отменить санкции и предоставить помощь Ирану, если Тегеран откажется от мести за убийство главы сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани.

Об этом в Twitter сообщает INTELSky со ссылкой на иранского дипломата Амира аль-Мусави. По его словам, Вашингтон уже направил посланника в Иран для передачи этого условия.

Iranian diplomat Amir al-Musawi:

USA has sent an Arab envoy to Iran to tell them that they will lift all sanctions and provide them with aid in exchange for canceling the response to the assassination of Soleimani. — INTELSky (@Intel_Sky) 3 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что ответ Тегерана на ликвидацию американскими военными генерала Сулеймани может последовать в ближайшее время. По мнению экспертов, удар может быть нанесён в любой точке региона, где развёрнуты войска США, и в операции могут быть задействованы дружественные Ирану ополчения.